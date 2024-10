Aggredita da un montone, donna muore sul colpo a Frosinone (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una donna di 77 anni è stata uccisa da un montone che nel pomeriggio di oggi l’ha Aggredita in periferia di Frosinone, in una zona di campagna. La donna stava lavorando in un terreno di sua proprietà quando è stata attaccata dall’animale. I fendenti delle corna non hanno lasciato scampo alla donna che è praticamente deceduta sul colpo. Inutile ogni soccorso da parte del personale del 118. L’animale Feedpress.me - Aggredita da un montone, donna muore sul colpo a Frosinone Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Unadi 77 anni è stata uccisa da unche nel pomeriggio di oggi l’hain periferia di, in una zona di campagna. Lastava lavorando in un terreno di sua proprietà quando è stata attaccata dall’animale. I fendenti delle corna non hanno lasciato scampo allache è praticamente deceduta sul. Inutile ogni soccorso da parte del personale del 118. L’animale

