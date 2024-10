Ilgiorno.it - Addio al pallanuotista Alberto Rossi, morto nello schianto con il bus: “Porti via con te tutti i nostri sorrisi”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Milano – “Albi si è portato via. Sarà difficile ridere ancora senza di lui. Lui che aveva sempre la battuta pronta, che portava allegria, che aveva il dono di alleggerire anche le situazioni più pesanti e offriva la sua amicizia incondizionata”. Carlotta è la sorella maggiore disabato sera a 20 anni per lo scontro con un autobus. Il ragazzo era in sella al suo motorino e stava percorrendo via Dei Giardini verso via De Marchi, in pieno centro, quando all’incrocio con via Fatebenefratelli si è trovato davanti un bus della linea 94. Entrambi avevano il verde e, stando a quanto emerso, il mezzo pubblico stava svoltando a sinistra verso piazza Cavour mentre il ragazzo avanzava dritto. L’autista è ora indagato per omicidio stradale. “Stava venendo a raggiungere me e altri amici a cena – dice la sorella –, vicino via Vitruvio”.