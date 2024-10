Lanazione.it - Weekend di vittorie per le squadre del Cus Pisa

(Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 - Un fine settimana entusiasmante per le primeagonistiche del Cus, che hanno stravinto in un derby con Livorno (Calcio a 5), un quasi-derby con il Genova (Hockey) e una vittoria importante con il Sansepolcro (Basket). Il primo risultato da registrare è il 9-1 portato a casa dalla squadra maschile del CusCalcio a 5 contro La10 Livorno. Grande cornice di pubblico nella terza giornata di campionato, lo scorso venerdì, che ha visto i cherubini tornare subito alla vittoria, dopo il pareggio rimediato in trasferta nell’ultima giornata. Tantissimi i tifosi presenti in Geodetica che hanno spronato in ogni momento la propria squadra. Grande prestazione di Camero F., Macchi e Stara, autori rispettivamente di 3, 2 e 2 gol, con i quali hanno permesso alla propria squadra di mettere il match in cassaforte fin dai primi minuti.