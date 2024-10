Verso Empoli-Napoli, Lobotka e le notizie sui toscani (Di martedì 15 ottobre 2024) Napoli, StanislavDi seguito un articolo tratto dal sito di www.sportmediaset.mediaset.it. Ogni previsione è al momento un azzardo: Lobotka rientra oggi a Napoli, verrà valutato dallo staff medico azzurro e solo allora si potrà fare chiarezza sulle sue condizioni fisiche. Le notizie sinora arrivate dalla nazionale slovacca sono state infatti contrastanti: al momento del cambio richiesto dal giocatore stesso (il regista azzurro è uscito al minuto 83 della sfida contro l’Azerbaijan) si è temuto un problema muscolare serio ai flessori della coscia, le successive immagini arrivate dall’interno dello spogliatoio – con lo stesso giocatore sorridente e senza alcuna fasciatura – hanno smorzato l’allarme, le parole del ct Calzona non hanno però fornito indicazioni precise al riguardo”. Terzotemponapoli.com - Verso Empoli-Napoli, Lobotka e le notizie sui toscani Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di martedì 15 ottobre 2024), StanislavDi seguito un articolo tratto dal sito di www.sportmediaset.mediaset.it. Ogni previsione è al momento un azzardo:rientra oggi a, verrà valutato dallo staff medico azzurro e solo allora si potrà fare chiarezza sulle sue condizioni fisiche. Lesinora arrivate dalla nazionale slovacca sono state infatti contrastanti: al momento del cambio richiesto dal giocatore stesso (il regista azzurro è uscito al minuto 83 della sfida contro l’Azerbaijan) si è temuto un problema muscolare serio ai flessori della coscia, le successive immagini arrivate dall’interno dello spogliatoio – con lo stesso giocatore sorridente e senza alcuna fasciatura – hanno smorzato l’allarme, le parole del ct Calzona non hanno però fornito indicazioni precise al riguardo”.

Il Napoli di Conte verso Empoli e Rafa Marin : parla Santacroce - Tutti riescono a cacciare il di più, hanno tanta grinta e Conte è stato bravo. Rafa Marin “Rafa Marin? Il consiglio è sempre quello di fare esperienza diretta sul campo, ma quest’anno Rafa Marin può imparare anche stando semplicemente in panchina. Napoli, per gennaio Santacroce pensa che… “Ismajli? Il mercato di gennaio è difficile, il Napoli è molto attivo sul mercato, guardano ... (Terzotemponapoli.com)

Verso Empoli-Napoli - parla Massimo Crippa - Massimo Crippa è stato giocatore del Napoli dal 1988 al 1993. In nazionale non è che non si lavora, ma se non giochi diventa dura, se poi giochi vuol dire che non ti fermi”. P. In nazionale magari ti alleni, ma non giochi, poi rientri e devi metterti a posto per giocare col club”. Di seguito le dichiarazioni del direttore generale del Renate ed èx centrocampista del ‘Ciuccio’. (Terzotemponapoli.com)

Verso Empoli-Napoli - Conte pronto a sorprendere : titolarissimo a rischio - Antonio Conte cambierà qualcosa nella formazione titolare? Al netto della partita contro il Palermo di Coppa Italia, in cui il turnover l’ha fatta da padrona, il tecnico leccese si è grossomodo affidato quasi sempre al solito undici titolare. Al netto dell’altro ballottaggio in porta (Caprile in vantaggio su Meret, che continua intanto il suo percorso di recupero dall’infortunio), la formazione ... (Spazionapoli.it)