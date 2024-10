Isaechia.it - Uomini e Donne, ex corteggiatrice guardando la puntata nota Gabriel e lancia un appello social per lui

(Di martedì 15 ottobre 2024) Nel corso delladiandata in onda ieri, la tronista Francesca Sorrentino ha scelto di eliminare il suo corteggiatoreMerolla. Dopo aver condiviso con lui un’esterna a detta sua molto piacevole, in cui è riuscita a sentirsi a suo agio, Francesca ha scelto di essere chiara con il ragazzo specificando di vederlo solo come “amicone” e non nelle vesti di un potenziale fidanzato. Nonostante non abbia fatto breccia nel cuore dell’attuale tronista, però,sembrerebbe aver particolarmente colpito un’altra famosa protagonista del dating show. Si tratta di Beatriz D’Orsi, la non-scelta di Brando Ephrikian, che decise di uscire dal programma con Raffaella Scuotto (clicca QUI per gli ultimi aggiornamenti sulla coppia). L’exha utilizzato il suo canale Instagram per fare unai suoi followers.