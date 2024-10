Liberoquotidiano.it - "Una chiara manovra di Giorgia Meloni": mentre il premier parla in Aula, la Linardi deraglia in tv | Guarda

(Di martedì 15 ottobre 2024) "Credo che sia unaper spostare la questione lontano dagli occhi e lontano dal cuore, o meglio lontano dalla società civile": la portavoce della ong Sea Watch,, lo ha detto in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7 a proposito dei centri per i migranti in Albania. Secondo lei, questi centri sono anche un modo per tenere il problema "lontano dagli occhi degli avvocati e delle persone che in Italia fanno di tutto ogni giorno per denunciare le condizioni vergognose delle persone rinchiuse nei lager che abbiamo in Italia, i cosiddetti Cpr". I Cpr, ha proseguito la, sono stati "condannati da diverse sentenze di tribunali italiani che hanno cassato la legge Cutro. Ecaso dopo queste sentenze, seguite da minacce e intimidazioni alla magistratura, cosa si è deciso di fare? Inventarsi la costruzione dei centri in Albania.