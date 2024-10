“Umiliato pubblicamente, altri giocatori erano ai miei party e avevano relazioni occasionali”: Benjamin Mendy attacca il Manchester City (Di martedì 15 ottobre 2024) “erano tutti presenti alle feste a cui ho partecipato e che ho ospitato. Abbiamo tutti bevuto alcolici. Abbiamo tutti avuto relazioni occasionali con donne. Abbiamo tutti violato le restrizioni del Covid-19. Questo non scusa il mio comportamento, ma ritengo che sia ingiusto che il Manchester City mi abbia preso di mira nel modo in cui ha fatto”. Lo aveva “Umiliato pubblicamente” per le accuse di stupro, ora – dopo essere stato scagionato e tornato in campo a pieno regime – Benjamin Mendy attacca il club inglese e lo porta in tribunale per i mancati versamenti dello stipendio tra il settembre 2021 a luglio 2023, periodo in cui era sotto processo. Il Telegraph sarebbe venuto in possesso delle sue dichiarazioni: “Diversi giocatori della prima squadra del Manchester City, incluso il capitano del club, erano con me. Ilfattoquotidiano.it - “Umiliato pubblicamente, altri giocatori erano ai miei party e avevano relazioni occasionali”: Benjamin Mendy attacca il Manchester City Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) “tutti presenti alle feste a cui ho partecipato e che ho ospitato. Abbiamo tutti bevuto alcolici. Abbiamo tutti avutocon donne. Abbiamo tutti violato le restrizioni del Covid-19. Questo non scusa il mio comportamento, ma ritengo che sia ingiusto che ilmi abbia preso di mira nel modo in cui ha fatto”. Lo aveva “” per le accuse di stupro, ora – dopo essere stato scagionato e tornato in campo a pieno regime –il club inglese e lo porta in tribunale per i mancati versamenti dello stipendio tra il settembre 2021 a luglio 2023, periodo in cui era sotto processo. Il Telegraph sarebbe venuto in possesso delle sue dichiarazioni: “Diversidella prima squadra del, incluso il capitano del club,con me.

