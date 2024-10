Trova la figlia 14enne con un 67enne: il pedofilo freddato a colpi di pistola (Di martedì 15 ottobre 2024) Trova la figlia 14enne con un pedofilo di 67 anni: il papà gli spara – Un drammatico episodio ha scosso la contea di Lonoke, in Arkansas, martedì 8 ottobre 2024. Aaron Spencer, un padre di 36 anni, ha ucciso a colpi di pistola Michael Fosler, 67 anni, dopo averlo Trovato in auto con sua figlia 14enne, scomparsa da alcune ore. La vicenda ha sollevato un acceso dibattito tra legittima difesa e vendetta, e l’interesse pubblico per il caso è altissimo. La scomparsa della figlia e lo scontro fatale La tragedia è iniziata quando Aaron Spencer ha denunciato la scomparsa della figlia adolescente alla polizia locale. Durante la ricerca, Spencer ha notato un’auto sospetta: a bordo c’erano la figlia e Michael Fosler, un ex assistente scolastico di 67 anni con un passato di accuse legate a crimini sessuali. Urbanpost.it - Trova la figlia 14enne con un 67enne: il pedofilo freddato a colpi di pistola Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di martedì 15 ottobre 2024)lacon undi 67 anni: il papà gli spara – Un drammatico episodio ha scosso la contea di Lonoke, in Arkansas, martedì 8 ottobre 2024. Aaron Spencer, un padre di 36 anni, ha ucciso adiMichael Fosler, 67 anni, dopo averloto in auto con sua, scomparsa da alcune ore. La vicenda ha sollevato un acceso dibattito tra legittima difesa e vendetta, e l’interesse pubblico per il caso è altissimo. La scomparsa dellae lo scontro fatale La tragedia è iniziata quando Aaron Spencer ha denunciato la scomparsa dellaadolescente alla polizia locale. Durante la ricerca, Spencer ha notato un’auto sospetta: a bordo c’erano lae Michael Fosler, un ex assistente scolastico di 67 anni con un passato di accuse legate a crimini sessuali.

