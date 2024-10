Inter-news.it - Trevisani: «Dimarco fa un altro sport, traiettorie alla Beckham!»

(Di martedì 15 ottobre 2024)stravede per la qualità dei passaggi e dei cross di Federico. Scomoda addirittura il grandissimo! – Su Cronache di Spogliatoio, scomodano Sir Davidper descrivere la bellezza del calcio di Federico. Riccardoespone il suo parere: «L’Italia ha un giocatore che quando tocca la pfa un. Mette dei palloni che vede solo lui, è peggio di Calhanoglu: fa delle cose che non esistono. Come? Pare brutto, ma leche fa faresono di quel livello lì. E io che ne apprezzavo il sinistro a Parma, mai avrei pensato potesse diventare questa cosa qui. Incredibile avere in campo uno con quel piede lì!». L’esterno dell’Inter ieri ha messo a referto unassist con la maglia della Nazionale.