Treni cancellati e ritardi in Piemonte e Lombardia: le tratte coinvolte (Di martedì 15 ottobre 2024) Treni cancellati e ritardi fino a 60 minuti sulla linea Milano-Piacenza. Dalle ore 6.40 di martedì 15 ottobre, la circolazione ferroviaria è stata fortemente “rallentata in prossimità di Codogno per un inconveniente tecnico alla linea” si legge sul sito di Trenitalia. Anche Intercity e Regionali potranno subire ritardi fino a 60 minuti. Un altro inizio di giornata complicato per i pendolari lombardi dopo quella di ieri, 14 ottobre, dove si sono registrati numerosi ritardi a causa di un incidente ferroviario e di un guasto alla stazione di Milano Certosa. Inoltre, dalle ore 10.05 sulla linea Torino – Cuneo, la circolazione ferroviaria, precedentemente sospesa, è fortemente rallentata tra Moncalieri e Trofarello per l’investimento di una persona da parte di un treno. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti. Ilfattoquotidiano.it - Treni cancellati e ritardi in Piemonte e Lombardia: le tratte coinvolte Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024)fino a 60 minuti sulla linea Milano-Piacenza. Dalle ore 6.40 di martedì 15 ottobre, la circolazione ferroviaria è stata fortemente “rallentata in prossimità di Codogno per un inconveniente tecnico alla linea” si legge sul sito ditalia. Anche Intercity e Regionali potranno subirefino a 60 minuti. Un altro inizio di giornata complicato per i pendolari lombardi dopo quella di ieri, 14 ottobre, dove si sono registrati numerosia causa di un incidente ferroviario e di un guasto alla stazione di Milano Certosa. Inoltre, dalle ore 10.05 sulla linea Torino – Cuneo, la circolazione ferroviaria, precedentemente sospesa, è fortemente rallentata tra Moncalieri e Trofarello per l’investimento di una persona da parte di un treno. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti.

