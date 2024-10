Torino, intervento riuscito per Zapata: i tempi di recupero (Di martedì 15 ottobre 2024) Si è concluso intorno alle 12 l`intervento di ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro a cui Duvan Zapata si è sottoposto Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Si è concluso intorno alle 12 l`di ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro a cui Duvansi è sottoposto

Operazione perfettamente riuscita per il capitano del Torino - Duvan Zapata : ecco quando tornerà in campo - . Ma per Duvan Zapata la stagione è praticamete finita lì, al minuto 84'. . Questa mattina, martedì 15 ottobre 2024, presso l’Hôpital Privé. Si era infortunato durante la sfida contro l'Inter, provando a stoppare un pallone e a dribblare un avversario per riaprire la sfida contro i nerazzurri. (Torinotoday.it)

Maspero : «Torino - adesso per sostituire Zapata c’è un giocatore che deve dimostrarsi un leader. Sarà un’assenza pesante - ma tornerà quello di prima. Dico no agli svincolati - non servono» - Le parole di Riccardo Maspero, ex calciatore del Torino, sull’infortunio di Duvan Zapata, quanto pesa per i granata e su come rimpiazzarlo Giocatore del Torino tra il 2000 e il 2003, Riccardo Maspero ha parlato con il Corriere della Sera della situazione di casa granata, resa più difficile dopo l’infortunio di Zapata, che priva la […]. (Calcionews24.com)

Torino alla ricerca di un sostituto per Zapata : occhi puntati su Giovanni Simeone - Il Torino è già al lavoro per trovare un sostituto di Duván Zapata e il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Giovanni Simeone. it. . cante argentino, attualmente in forza al Napoli, era stato al centro di voci insistenti durante la scorsa estate riguardo a una possibile partenza,. (Dailynews24.it)