Gaeta.it - Toni Capuozzo esplora i molteplici volti della guerra in un incontro a L’Aquila

Un evento culturale di grande rilevanza si svolgerà il 18 ottobre presso il Centro Studi La Meta di, dove il noto giornalistaaffronterà il complesso tema. La discussione si concentrerà sulle innumerevoli sfumature di questo fenomeno, richiamando l'attenzione su come l'umanità ha sempre cercato di dare un senso alla morte e al sacrificio. L', che si inserisce nel contestorassegna "Città del Libro Off", rappresenta un'importante occasione per riflettere sulle implicazioni dei conflitti e offre spunti di dibattito su argomenti di grande attualità. Storia e carriera diè una figura di spicco nel panorama del giornalismo italiano. Nato in Friuli, ha iniziato la sua carriera nel 1979 collaborando con il giornale Lotta Continua.