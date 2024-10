Tajani: “Niente nuove tasse, possibile contributo delle banche di 3-4 miliardi” (Di martedì 15 ottobre 2024) Il ministro degli Esteri ha comunque sottolineato che tale argomento sarà centrale nella riunione del Consiglio dei ministri di questa sera, dove forse sarà possibile fare maggiore chiarezza L'articolo Tajani: “Niente nuove tasse, possibile contributo delle banche di 3-4 miliardi” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Tajani: “Niente nuove tasse, possibile contributo delle banche di 3-4 miliardi” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il ministro degli Esteri ha comunque sottolineato che tale argomento sarà centrale nella riunione del Consiglio dei ministri di questa sera, dove forse saràfare maggiore chiarezza L'articolo: “di 3-4” proviene da Il Difforme.

Medioriente - Tajani : “Scongiurare guerra su larga scala è ancora possibile” - Facciamo appello alla responsabilità di tutti gli attori regionali”. “L’apertura del fronte libanese e l’intervento diretto dell’Iran hanno inevitabilmente accresciuto il rischio di un conflitto regionale su larga scala. Lo ha affermato il ministero degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un’audizione presso le Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. (Lapresse.it)

Tajani : “Ancora possibile scongiurare una guerra in tutto il Medio Oriente. Iran e Israele devono interrompere la spirale” - Chiede a tutti, assolutamente a tutti, di interrompere la spirale della guerra. Con il Ministro Crosetto stiamo seguendo ora per ora la situazione di sicurezza sul terreno, in costante contatto con le nostre Ambasciate a Beirut e a Tel Aviv e con la Rappresentanza italiana presso le Nazioni Unite a New York”. (Ilfattoquotidiano.it)

Tajani : “Ancora possibile scongiurare una guerra in tutto il Medio Oriente. Garantiremo la sicurezza dei connazionali in Libano” - I civili sono stati invitati da tempo a lasciare il Paese e “stiamo lavorando”, dice Tajani, “per venire incontro alle loro richieste attraverso un aumento dei collegamenti, inclusi voli charter e altre modalità, che stiamo esaminando insieme al Ministero della Difesa”. Riteniamo tuttavia che, ancor più in questo momento, sia importante mantenere un canale di dialogo con l’Iran“. (Ilfattoquotidiano.it)