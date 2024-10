Suicidio studente a Senigallia, Lavenia: “Contro bullismo a scuola serve rete di supporto stabile” (Di martedì 15 ottobre 2024) Il recente Suicidio di un quindicenne a Senigallia ha riportato al centro dell'attenzione il problema del bullismo scolastico e la necessità di un intervento strutturale e stabile. Il ragazzo, vittima di bullismo, ha utilizzato l'arma del padre per togliersi la vita, un gesto che denuncia l'incapacità del sistema di proteggere chi si trova in situazioni di particolare fragilità. L'episodio ha suscitato la riflessione di Giuseppe Lavenia, presidente dell'Associazione Nazionale Di.Te. (Dipendenze Tecnologiche e Cyberbullismo), che definisce la morte del giovane "un fallimento della nostra società". L'articolo Suicidio studente a Senigallia, Lavenia: “Contro bullismo a scuola serve rete di supporto stabile” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il recentedi un quindicenne aha riportato al centro dell'attenzione il problema delscolastico e la necessità di un intervento strutturale e. Il ragazzo, vittima di, ha utilizzato l'arma del padre per togliersi la vita, un gesto che denuncia l'incapacità del sistema di proteggere chi si trova in situazioni di particolare fragilità. L'episodio ha suscitato la riflessione di Giuseppe, presidente dell'Associazione Nazionale Di.Te. (Dipendenze Tecnologiche e Cyber), che definisce la morte del giovane "un fallimento della nostra società". L'articolo: “di” .

