Se mi lasci non vale Barbareschi Non sarà Shakespeare ma è tutto vero

(Di martedì 15 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Lunedì 21, in prima serata, parte su Rai1 un nuovo “esperimento sociale”. Almeno così il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea definisce “Se minon”, il nuovo programma condotto da Luca. Si tratta, spiega, di «una sorta di docureality in cui raccontiamo un percorso di sei coppie in crisi, storie di solitudine e incomprensioni nella quali tutti possono e devono rispecchiarsi». Le coppie in questione, più una “infiltrata” formata da due attori, sono state scelte chiuse in una villa alle porte di Roma dove hanno vissuto sotto l’occhio attento delle telecamere e diil cui compito è, appunto, quello di raccontarle e, ogni tanto, di entrare nelle loro dinamiche.