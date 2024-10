Scozia-Portogallo 0-0 Martinez | Prestazione positiva è mancato l’ultimo passaggio

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) “Ci èil gol, ma laè stata. Ci èe la magia dentro l’area, ma anche il loro portiere è stato incredibile. Abbiamo anche tenuto la porta inviolata, controllando. Il rischio in queste partite è pensare di avere il controllo e poi soffrire in contropiede”. Così Roberto, ai microfoni di Sport TV, ha commentato lo 0-0 tra, in una finestra che per i lusitani “è stata, con una vittoria e un pareggio”, ha spiegato il tecnico spagnolo. Il pareggio odierno, infatti, è arrivato dopo la vittoria contro la Polonia di sabato scorso.0-0,: “, è” SportFace.