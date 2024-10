Royal Jordanian continua a investire in Italia: Venezia posticipata, ma non dimenticata (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Royal Jordanian sta dimostrando un forte impegno verso il mercato Italiano anche nel 2024, mantenendo la rotta di crescita nonostante le sfide geopolitiche attuali nella regione mediorientale. Grazie alla domanda crescente da parte dei turisti Italiani, la compagnia aerea ha incrementato le sue operazioni da Milano e Roma, al contempo pianificando in futuro l’apertura di nuove rotte, come quella verso Venezia, rinviata ma non cancellata. Crescita delle operazioni di volo in Italia Nel corso degli ultimi due anni, Royal Jordanian ha investito significativamente nel mercato Italiano, aumentando il numero di voli settimanali. Da cinque collegamenti alla settimana, la compagnia ha raggiunto un totale di dodici operazioni settimanali, con frequenze giornaliere da Roma e cinque voli settimanali da Milano Malpensa. Gaeta.it - Royal Jordanian continua a investire in Italia: Venezia posticipata, ma non dimenticata Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twittersta dimostrando un forte impegno verso il mercatono anche nel 2024, mantenendo la rotta di crescita nonostante le sfide geopolitiche attuali nella regione mediorientale. Grazie alla domanda crescente da parte dei turistini, la compagnia aerea ha incrementato le sue operazioni da Milano e Roma, al contempo pianificando in futuro l’apertura di nuove rotte, come quella verso, rinviata ma non cancellata. Crescita delle operazioni di volo inNel corso degli ultimi due anni,ha investito significativamente nel mercatono, aumentando il numero di voli settimanali. Da cinque collegamenti alla settimana, la compagnia ha raggiunto un totale di dodici operazioni settimanali, con frequenze giornaliere da Roma e cinque voli settimanali da Milano Malpensa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mo : Royal Jordanian sospende i voli per Beirut - (Adnkronos) – La compagnia di bandiera della Giordania, Royal Jordanian, ha sospeso i voli per Beirut programmati per oggi e domani, secondo quanto riportato dall’emittente pubblica del regno, citando una dichiarazione della compagnia aerea. La Royal Jordanian ha affermato che sono in corso valutazioni in merito ai voli programmati per domani, ha riferito la tv giordana. (Calcioweb.eu)