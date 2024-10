Gaeta.it - Rheinmetall si prepara a rinnovare le forze armate italiane con Panther e Lynx

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente dichiarazione del generale Luciano Portolano ha messo in luce le ambizioni dinel settore della difesa italiana. Con la necessità di sostituire i vetusti mezzi dell’Esercito, come i carri armati Ariete e i blindati leggeri Dardo, l’industria tedesca si propone come fornitore chiave. Con questa mossa, la Germania punta a rivitalizzare le linee di difesa, specialmente considerando l’assenza di nuove produzioni da parte di Leonardo, storica fornitrice dei sistemi in uso.: i veicoli scelti per il rinnovamentoha individuato nel carro armato pesanteKf51 e nel veicolo cingolato leggerodue soluzioni strategiche per equipaggiare le