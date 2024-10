Rai: “Ogni libro è un viaggio”. La metro si colora di parole (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (askanews) – È stato presentato questa mattina il treno della linea A della metropolitana di Roma completamente dedicato alla lettura: “Ogni libro è un viaggio”. Il progetto RAI – CEPELL, il Centro per il libro e la Lettura del Ministero della Cultura, con la collaborazione di ATAC, è nato con l’obiettivo di trasformare i momenti di transito quotidiano in opportunità di lettura, offrendo un’alternativa all’uso passivo dei cellulari. L’iniziativa mira a promuovere la lettura sui mezzi pubblici della nostra città. L’operazione coinvolge un intero treno della linea A della metropolitana di Roma, composto da 6 vagoni tematici. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (askanews) – È stato presentato questa mattina il treno della linea A dellapolitana di Roma completamente dedicato alla lettura: “è un”. Il progetto RAI – CEPELL, il Centro per ile la Lettura del Ministero della Cultura, con la collaborazione di ATAC, è nato con l’obiettivo di trasformare i momenti di transito quotidiano in opportunità di lettura, offrendo un’alternativa all’uso passivo dei cellulari. L’iniziativa mira a promuovere la lettura sui mezzi pubblici della nostra città. L’operazione coinvolge un intero treno della linea A dellapolitana di Roma, composto da 6 vagoni tematici.

Con il suo nuovo libro Il Dio dei nostri padri - Aldo Cazzullo ci accompagna nella lettura del testo che ha ispirato nei secoli il meglio e il peggio dell'umanità. La recensione di Dacia Maraini - Sono racconti di gioia e d’amore paterno. Mangerete perfino la carne dei vostri figli e delle vostre figlie. Le sue chiome sono come un gregge di capre. Per fortuna a queste punizioni che alla sensibilità di oggi appaiono eccessive si alternano momenti in cui il Signore si trasforma e diventa amorevole, difende le sue creature. (Iodonna.it)

‘Un libro per amico’ - l’appuntamento con i volumi gratuiti per invogliare alla lettura - E aggiunge: "Possiamo dire che ’Un libro per amico’ è un appuntamento ormai atteso da tanti, che ha visto crescere anno dopo anno l’interesse e la partecipazione di visitatori". ‘Un Libro per amico’: 17 anni di libri gratuiti per tutti i gusti. "L’idea alla base di questa iniziativa – dice Floriano Govoni, responsabile di Marefosca e organizzatore dell’evento - intende promuovere la lettura ... (Ilrestodelcarlino.it)

Colleferro. Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi”. Presentato il libro “Cervelli anfibi - orecchie e digitale. Esercizi di lettura futura” di Giovanni Solimine - Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Giovanni Solimine, Emerito di Biblioteconomia all’Università di Roma “La Sapienza”, Presidente della Fondazione Bellonci-Premio Strega e L'articolo Colleferro. Presentato il libro “Cervelli anfibi, orecchie e digitale. Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi”. (Cronachecittadine.it)