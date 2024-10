«Quando ti aggrappi a ciò che è stato, è una partita persa», ha detto l'attrice. Lui non la riconosce più ma comunque condividono «tutto ciò che abbiamo, per tutto il tempo che abbiamo» (Di martedì 15 ottobre 2024) Due anni e mezzo dopo la diagnosi di afasia e a un anno e mezzo dall’annuncio che l’attore è affetto da demenza frontotemporale, Bruce Willis è in condizioni stabili. Ad aggiornare i fan dell’attore 69enne è la ex moglie Demi Moore, che all’Hamptons International Film Festival ha parlato della situazione di salute dell’ex marito durante un colloquio con la giornalista Alina Cho, membro del board della manifestazione. E ha chiarito che «la malattia è quella, e bisogna accettarla per quel che è». Ma Bruce Willis, «per quanto sia in questa situazione, è stabile». Iodonna.it - «Quando ti aggrappi a ciò che è stato, è una partita persa», ha detto l'attrice. Lui non la riconosce più ma comunque condividono «tutto ciò che abbiamo, per tutto il tempo che abbiamo» Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Due anni e mezzo dopo la diagnosi di afasia e a un anno e mezzo dall’annuncio che l’attore è affetto da demenza frontorale, Bruce Willis è in condizioni stabili. Ad aggiornare i fan dell’attore 69enne è la ex moglie Demi Moore, che all’Hamptons International Film Festival ha parlato della situazione di salute dell’ex marito durante un colloquio con la giornalista Alina Cho, membro del board della manifestazione. E ha chiarito che «la malattia è quella, e bisogna accettarla per quel che è». Ma Bruce Willis, «per quanto sia in questa situazione, è stabile».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

New Zealand inattaccabile? Outteridge : “Abbiamo fatto un ulteriore passo avanti - soprattutto di bolina” - Nathan Outteridge, uno dei due timonieri di Emirates Team New Zealand, ha parlato ai microfoni degli organizzatori dell’America’s Cup di vela, commentando la vittoria nella regata odierna, che ha portato l’imbarcazione neozelandese sul 4-0 nei confronti dei britannici di Ineos. Ineos Britannia non può nulla: New Zealand superiore come barca ed equipaggio: Kiwi sul 4-0 L’imbarcazione ... (Oasport.it)

Alluvione - il dramma di 5 famiglie in via Crocefisso : «Abbiamo perso tutto : noi - dimenticati» - BERGAMO. Dopo il 9 settembre. Acqua in casa a Valtesse, box sommersi, 7 auto e 4 moto da buttare. «Già il giorno prima c’era un fiume giallo in strada». (Ecodibergamo.it)

Luna Rossa - Giubilei : “Sono felicissima - grazie a tutto il team”; Fava : “Abbiamo sempre mantenuto il controllo della regata” - Maria Giubilei, trimmer dell’AC40 di Luna Rossa, ha dichiarato: “Abbiamo iniziato ad allenarci qui a Barcellona a giugno ed è stata un’estate molto produttiva. Sapevamo di essere più veloci sul dritto e di manovrare meglio. Queste invece le parole dell’altra trimmer Giulia Fava: “Il nostro percorso di preparazione a queste regate è iniziato a gennaio, quando abbiamo cominciato ad allenarci e a ... (Oasport.it)