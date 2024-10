Lanazione.it - Pisa, truffa ai danni di un'anziana: arrestati con refurtiva da 20 mila euro

(Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 - Nella tarda mattinata di ieri lunedì 14 ottobre, i carabinieri del Nor- Sezione Operativa della Compagnia dihanno arrestato un 38enne e un 24enne, entrambi residenti a Napoli, per unaaidi un'signora. I due, spacciandosi telefonicamente per il figlio della donna, le hanno fatto credere che il parente si trovasse presso la caserma dei carabinieri e avesse bisogno di 5per un pagamento urgente. La vittima, ingannata, ha consegnato ai malviventi tutto l’oro in suo possesso e 800in contanti. I militari, in servizio contro i reati predatori, hanno intercettato i due poco distanti dall’abitazione della vittima, recuperando la, il cui valore complessivo ammonta a circa 20. La somma è stata restituita alla legittima proprietaria. Le indagini proseguono per individuare eventuali complici.