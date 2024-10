Piazza Garibaldi: si intrufola in un veicolo in movimento e aggredisce gli operatori. Arrestato dalla Polizia di Stato (Di martedì 15 ottobre 2024) ArreStato 26enne per danneggiamento, minacce e resistenza a pubblico ufficiale a Napoli Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 26enne algerino, irregolare sul territorio nazionale, per danneggiamento, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Piazza Garibaldi, hanno notato un’autovettura che stava circolando con la portiera aperta e una persona aggrappata alla stessa con i piedi a penzoloni; pertanto, sono immediatamente intervenuti constatando che il soggetto aggrappato al veicolo era in evidente Stato di alterazione psico-fisica tanto da riuscire a bloccarlo con notevoli difficoltà . Puntomagazine.it - Piazza Garibaldi: si intrufola in un veicolo in movimento e aggredisce gli operatori. Arrestato dalla Polizia di Stato Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di martedì 15 ottobre 2024)26enne per danneggiamento, minacce e resistenza a pubblico ufficiale a Napoli Nella serata di ieri, ladiha tratto in arresto un 26enne algerino, irregolare sul territorio nazionale, per danneggiamento, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in, hanno notato un’autovettura che stava circolando con la portiera aperta e una persona aggrappata alla stessa con i piedi a penzoloni; pertanto, sono immediatamente intervenuti constatando che il soggetto aggrappato alera in evidentedi alterazione psico-fisica tanto da riuscire a bloccarlo con notevoli difficoltà .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Pusher a 19 anni sorpreso dalla polizia - arrestato mentre cede dose - Tempo di lettura: < 1 minutoViene notato mentre cede qualcosa in cambio dei soldi e quando scatta la perquisizione viene trovato in possesso di hashish e cocaina. Quest’ultimo è stato poi sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale. Arrestato dalla Polizia di Stato un 19enne, a Napoli, al Borgo di Sant’Antonio Abate. (Anteprima24.it)

Nettuno. Al controllo è stato trovato con 1 - 5Kg di coca in auto. A casa ulteriori 11Kg di coca e 4.5 kg di hashish. Trovate anche armi e munizioni. 28enne arrestato dalla Polizia - Cronache Cittadine NETTUNO – Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Anzio-Nettuno hanno arrestato un cittadino italiano di 28 anni gravemente L'articolo Nettuno. . Al controllo è stato trovato con 1,5Kg di coca in auto. 5 kg di hashish. Trovate anche armi e munizioni. 28enne arrestato dalla Polizia sembra essere il primo su Cronache Cittadine. (Cronachecittadine.it)

Aprilia | Genzano. Sotto minaccia restituisce 87mila euro a fronte di un debito di 3500. Presunto estorsore arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato - . Sotto minaccia restituisce 87mila euro a fronte di un debito di 3500. Presunto estorsore arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato sembra essere il primo su Cronache Cittadine. Cronache Cittadine APRILIA | GENZANO – Nel 2017 un uomo di Aprilia si è rivolto ad un coetaneo di Genzano per un L'articolo Aprilia | Genzano. (Cronachecittadine.it)