Pallone d’Oro 2024 | la guida completa alla premiazione più importante del calcio

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ideato oltre mezzo secolo fa, ilè il momento in cui ilmondiale si ferma per decretare chi è il più forte del momento. Non è sempre stato così: per quarant’anni ha incoronato solo il migliore deleuropeo. Nel 1956 France Football istituisce il premio del Ballon d’Or, nato da una idea di Gabriel Hanot, ex calciatore all’epoca giornalista, supportata dai colleghi Jacques Ferran, Jacques Goddet e Jacques de Ryswick. Nella sua prima edizione, il premio della stampa specializzata al miglior calciatore europeo nell’anno solare viene assegnato a sir Stanley Matthews, centrocampista del Blackpool e della nazionale inglese. Nel 1991 la Fifa istituisce il suo riconoscimento, il FIFA World Player Of The Year, ma ilmantiene inalterato il suo fascino, sia per i giocatori sia per gli spettatori: rimane il premio da vincere per affermarsi come i migliori.