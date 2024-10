Pallamano Cingoli penalizzata dall’arbitro Domani c’è il Merano

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Smaltire l’amarezza per la controversa sconfitta casalinga subìta affrontando il Sassari, non è facile per la Macagiche, recuperando la gara dello scorso 21 settembre,alle 19 sarà di scena acontro l’Alperia Black Devils. Rimane lo sconcerto per la direzione arbitrale (il replay ha evidenziato la validità d’un gol con palla in rete poi schizzata in area, e l’assegnazione ai rivali d’un gol su tiro parato da Noack) che ha penalizzato la Macagi. "Certe contingenze – ammette l’allenatore Sergio Palazzi (foto) – influiscono sul morale, ma dobbiamo superare questo tipo di avversità, tenendo conto della buona prestazione fornita sfidando il Sassari.