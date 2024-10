Pallamano A Gold / La Macagi Cingoli torna subito in campo: domani a Merano il recupero della 3^ giornata (Di martedì 15 ottobre 2024) I ragazzi di Palazzi recuperano il match contro gli alto-atesini dell’ex Colleluori. Strappini: “campo difficile, ma noi dobbiamo continuare a crescere” Cingoli, 15 ottobre 2024 – Una Macagi Cingoli arrabbiata vuole riscattarsi dalla sconfitta interna contro la Raimond Sassari e ha subito un’occasione. domani, mercoledì 16 ottobre, i ragazzi di Palazzi recuperano la gara della terza giornata di Serie A Gold in casa dell’Alperia Merano, che era stata rimandata per gli impegni internazionali dei locali in European Cup. “Un campo difficile – spiega capitan Diego Strappini -: noi dobbiamo continuare la nostra crescita, aggiungendo qualcosa in più partita dopo partita”. .com - Pallamano A Gold / La Macagi Cingoli torna subito in campo: domani a Merano il recupero della 3^ giornata Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) I ragazzi di Palazzi recuperano il match contro gli alto-atesini dell’ex Colleluori. Strappini: “difficile, ma noi dobbiamo continuare a crescere”, 15 ottobre 2024 – Unaarrabbiata vuole riscattarsi dalla sconfitta interna contro la Raimond Sassari e haun’occasione., mercoledì 16 ottobre, i ragazzi di Palazzi recuperano la garaterzadi Serie Ain casa dell’Alperia, che era stata rimandata per gli impegni internazionali dei locali in European Cup. “Undifficile – spiega capitan Diego Strappini -: noi dobbiamo continuare la nostra crescita, aggiungendo qualcosa in più partita dopo partita”.

Sassari costruito per vincere. La Macagi Cingoli si arrende - E la sfida si sviluppa con un avvìo prorompente: Macagi che dopo un incoraggiante inizio deve inseguire fino al 14’: 7-7, 8-8 al 16’, 9-8 al 17’, 10-10 al 20’, poi il Sassari conduce di misura e va al riposo sul 14-15. : Palazzi. : Laera. All. Ardua, l’impresa di compensare il divario che offre l’ultimo incoraggiamento al 27’ (27-30) e che svanisce malgrado il sesto gol (28-31 al 29’) del ... (Ilrestodelcarlino.it)

Pallamano A Gold / Gli arbitri penalizzano la Macagi Cingoli : la Raimond Sassari passa 28-32 al PalaQuaresima - Dopo il pareggio di Makhlouf, arriva il primo episodio arbitrale discutibile della sfida: Ciattaglia in contropiede fa esultare i tifosi di casa, ma per i direttori di gara la palla non è entrata in rete. L’occasione propizia arriva a 5 minuti dalla fine: dopo il 25-30 di Aldini, Mangoni e Ciattaglia riportano a -3 la Macagi al 57’ sul 27-30. (Vallesina.tv)

Pallamano A Gold / Macagi Cingoli - domani alle 15.00 la sfida alla Raimond Sassari al PalaQuaresima - 00) CLASSIFICA – Cassano Magnago 9, Bolzano 9, Albatro Siracusa 8, Raimond Sassari 8, Conversano 8*, Pressano 4, Brixen 4, Fasano 4, Alperia Merano 4*, Eppan 4, Macagi Cingoli 2*, Camerano 2, Publiesse Chiaravalle 0, Secchia Rubiera 0. Questo ha causato il risultato finale che non volevamo”. In rosa c’è anche il cileno-spagnolo Aaron Codina Vivanco, ex della Macagi Cingoli, con cui ha giocato ... (Vallesina.tv)