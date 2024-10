Ore 8: parte il bus della protesta. A bordo il futuro dei licenziati Tollok (Di martedì 15 ottobre 2024) Oggi sposi, 27 luglio 2024. Celebra il sindaco di Masi Torello, Samuele Neri. Lei ha un vestito rosa, i fiori, un sorriso radioso come ogni donna nel giorno più bello. Lui un abito di un azzurro tenue, le scarpe blu, nel taschino la pochette. Il sindaco, sembra il più emozionato, ha la fascia tricolore. Lunedì 7 ottobre, sempre del 2024. Sembra passato un secolo. C’è un’altra immagine, sono sempre loro due. I volti scuri. Lei indossa un paio di jeans e una tuta; anche lui ha i jeans e uno smanicato, perché la mattina fa freddo. Anche un po’ nell’anima. Dietro di loro si vedono le bandiere dei sindacati. Ancora un po’ più in fondo, sfocato, il nome dell’azienda. Regal Rexnord, c’è una vetrata. E’ tutto chiuso. La produzione è stata portata in India, 77 dipendenti licenziati in blocco. Ilrestodelcarlino.it - Ore 8: parte il bus della protesta. A bordo il futuro dei licenziati Tollok Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Oggi sposi, 27 luglio 2024. Celebra il sindaco di Masi Torello, Samuele Neri. Lei ha un vestito rosa, i fiori, un sorriso radioso come ogni donna nel giorno più bello. Lui un abito di un azzurro tenue, le scarpe blu, nel taschino la pochette. Il sindaco, sembra il più emozionato, ha la fascia tricolore. Lunedì 7 ottobre, sempre del 2024. Sembra passato un secolo. C’è un’altra immagine, sono sempre loro due. I volti scuri. Lei indossa un paio di jeans e una tuta; anche lui ha i jeans e uno smanicato, perché la mattina fa freddo. Anche un po’ nell’anima. Dietro di loro si vedono le bandiere dei sindacati. Ancora un po’ più in fondo, sfocato, il nome dell’azienda. Regal Rexnord, c’è una vetrata. E’ tutto chiuso. La produzione è stata portata in India, 77 dipendentiin blocco.

