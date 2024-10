Lanazione.it - Onestà in scena a teatro. Vigilante trova portafoglio. Restituito al proprietario

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) È l’alba di domenica quando la Guardia di Città Ylenia Nesti bussa alla porta di casa di uno sconosciuto per restituirgli ilche aveva perso. Un gesto non scontato, soprattutto con i tempi che corrono, quello compiuto dalla guardia giurata, che era in servizio di pattugliamento all’interno della Città deldi Cascina quando verso le 4 del mattino ha rito per terra uncon soldi, documenti e carte di credito. A quel punto, senza alcuna esitazione, ha cercato l’indirizzo dele al sorgere del sole si è presentata a casa sua risparmiando all’uomo prevedibili attimi di panico. Il legittimo, un dipendente della Città del, non si era infatti ancora accorto di nulla e si è mostrato contento e sorpreso di fronte a un gesto di. Una storia a lieto fine che non è passata inosservata.