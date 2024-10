Oms: nel 2024 già 17 epidemie, serve approccio collettivo contro le pandemie (Di martedì 15 ottobre 2024) L'OMS chiede un approccio collettivo e delinea 15 fattori chiave del rischio di pandemia, classificati in cinque gruppi: sociale, tecnologico, ambientale, economico e politico Imolaoggi.it - Oms: nel 2024 già 17 epidemie, serve approccio collettivo contro le pandemie Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L'OMS chiede une delinea 15 fattori chiave del rischio di pandemia, classificati in cinque gruppi: sociale, tecnologico, ambientale, economico e politico

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Musica e cultura: fino a 1.000 euro per strumenti creativi e ispiratori. - Carte cultura fino a 1.000 euro: nuovi strumenti per i giovaniLa recente riforma del sistema di incentivi culturali per i giovani italiani rappresenta ... (assodigitale.it)

Presentata l’ottava edizione del Festival "Meno Alti dei Pinguini" - Ad Arezzo dal 18 al 20 ottobre promosso dalla Cooperativa Progetto 5 e curato da CasermArcheologica, con il patrocinio e il supporto di Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione Arezzo Comunità, L ... (lanazione.it)

'Connect minds, enable innovation', tema dell'edizione 2025 di Rebuild - Appuntamento il 6 e 7 maggio, a Riva del Garda. La prossima edizione REbuild si terrà il 6 e 7 maggio 2025 al Centro Congressi di Riva del Garda (TN). 'Connect minds, enable innovation', condividere l ... (adnkronos.com)