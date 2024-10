Lanazione.it - Nuova strage di pecore, assalto dei lupi nella notte. “Gregge quasi dimezzato”

(Di martedì 15 ottobre 2024) Monteriggioni (Siena), 15 ottobre 2024 – “Un”. Francesco Murgia, titolare dell’omonima azienda agricola nel territorio di Monteriggioni, allarga le braccia, sconsolato. Undil’altraha portato all’uccisione di diecie un agnello: undici capi su un totale di trentasette ovini presenti nel suo allevamento prima di questa incursione avvenutazona di Pian del Lago, noto percorso della Montagnola alle porte di Siena frequentato tra l’altro da tante gente per i tour e per le passeggiate all’aria aperta. I resti di settesbranate sono stati ritrovati. Mancano all’appello gli altri capi, che risultano dunque dispersi. “Ho presentato denuncia alla Asl in merito all’accaduto”, racconta Francesco Murgia, attivo nel settore con la sua superficie rurale che esattamente si trova nei campi di Mugnano.