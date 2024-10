Novità Tesla: arrivano Model Y Long Range RWD e anche un modello a 7 posti (Di martedì 15 ottobre 2024) Nuove versioni per il Modello più venduto di Tesla. Ora Model Y offre un’opzione Long Range economica e un’opzione 7 posti per la Long Range a trazione integrale Dday.it - Novità Tesla: arrivano Model Y Long Range RWD e anche un modello a 7 posti Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nuove versioni per illo più venduto di. OraY offre un’opzioneeconomica e un’opzione 7per laa trazione integrale

Arriva la nuova Tesla Model 3 Long Range : ha un'autonomia di 702 km - Le prime consegne inizieranno a novembre, ma l'auto è già ordinabile. Nel nostro Paese il prezzo è di 44. 990 euro, ovviamente esclusi eventuali incentivi, contro i 39. . . Arriva anche in Italia la nuova Tesla Model 3 Long Range a trazione posteriore che promette un'autonomia di 702 km nel ciclo Wltp. (Today.it)

Tesla Model 3 Long Range 2024 : 629 km di autonomia e 498 CV servono davvero? - Model 3 Long Range è la versione con autonomia estesa, doppio motore e maggior potenza, con un prezzo di listino di 49.450 euro. A chi serve se esiste già la RWD a 42.970 euro?. (Ilgiornale.it)

