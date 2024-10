Nations League, Polonia-Croazia ‘Made in Serie A’: Borna Sosa risponde a Zielinski (Di martedì 15 ottobre 2024) Parlano ‘italiano’ i primi 20 minuti dell’incontro di Nations League tra Polonia e Croazia. Il punteggio è di 1-1 a Varsavia ed è tutto Made in Serie A. Padroni di casa in vantaggio dopo appena cinque giri d’orologio grazie a Zielinski, perfettamente imbeccato in area da Kacper Urbanski, centrocampista del Bologna sempre più in crescita. Al minuto 20 è poi arrivato il pari della formazione croata con Borna Sosa, esterno del Torino che in questa prima parte di stagione ha faticato un po’ ma che ora sta ritrovando la miglior forma. Nations League, Polonia-Croazia ‘Made in Serie A’: Borna Sosa risponde a Zielinski SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Parlano ‘italiano’ i primi 20 minuti dell’incontro ditra. Il punteggio è di 1-1 a Varsavia ed è tutto Made inA. Padroni di casa in vantaggio dopo appena cinque giri d’orologio grazie a, perfettamente imbeccato in area da Kacper Urbanski, centrocampista del Bologna sempre più in crescita. Al minuto 20 è poi arrivato il pari della formazione croata con, esterno del Torino che in questa prima parte di stagione ha faticato un po’ ma che ora sta ritrovando la miglior forma.inA’:SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scozia-Portogallo (Uefa Nations League A - 15-10-2024 ore 20 : 45 ) : formazioni ufficiali - quote - pronostici. Lusitani inarrestabili? - Nella gestione Roberto Martinez, il Portogallo è stato davvero vicino all’infallibilità nelle partite di qualificazioni e Nations League: il grande torneo non è stato fatto al meglio ma da inizio settembre la squadra ha ripreso subito la nota giusta. Sabato notte è arrivata un’altra vittoria, non facile, in Polonia e quindi la Seleçao è ancora […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

Nations League LIVE : alle 20.45 Portogallo - Spagna - Svizzera-Danimarca e Polonia-Croazia - Prosegue il programma della quarta giornata della fase a gironi di UEFA Nations League con otto partite in programma in questo martedì sera,... (Calciomercato.com)

Svizzera-Danimarca (Uefa Nations League A - 15-10-2024 ore 20 : 45 ) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - Anche in Serbia i rossocrociati sono apparsi estremamente involuti rispetto alla squadra che aveva stupito ad Euro 2024, e i padroni di casa ne hanno approfittato per prendersi una pesante vittoria che li rilancia in […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . È incredibilmente ferma al palo dopo 3 partite la Svizzera di Yakin, che stasera contro la Danimarca è obbligata a vincere per ... (Infobetting.com)