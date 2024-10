Napolipiu.com - Napoli su Chilwell: Conte spinge per il colpo dal Chelsea

Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com

(Di martedì 15 ottobre 2024)suvuole rinforzare la fascia sinistra Notizie calcio. Antonioè deciso a rinforzare la rosa dele avrebbe messo gli occhi su Ben, terzino del. Secondo le indiscrezioni arrivate direttamente dall’Inghilterra, il club azzurro sta valutando la possibilità di portare il difensore inglese all’ombra del Vesuvio già nel mercato di gennaio., che può giocare sia come terzino che come esterno di centrocampo, sta trovando poco spazio nele potrebbe essere aperto a un trasferimento in cerca di minuti in campo. Il tecnico del, Antonio, avrebbe già mosso i primi passi per sondare la fattibilità dell’operazione, con l’idea di un prestito iniziale e un’opzione per un accordo a lungo termine alla fine della stagione.