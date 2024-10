Movimento per il Parkinson: attività motoria dedicata alle persone affette dalla malattia (Di martedì 15 ottobre 2024) Partirà il prossimo 28 ottobre un corso di Movimento per il Parkinson, un percorso di attività motoria dedicato alle persone affette dalla malattia, grazie all’associazione sportiva dilettantistica Neuroattiva.Gli incontri si terranno presso la palestra della scuola primaria Borgomarino, in Ilpescara.it - Movimento per il Parkinson: attività motoria dedicata alle persone affette dalla malattia Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Partirà il prossimo 28 ottobre un corso diper il, un percorso didedicato, grazie all’associazione sportiva dilettantistica Neuroattiva.Gli incontri si terranno presso la palestra della scuola primaria Borgomarino, in

