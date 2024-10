Mister Minincleri non fa sconti al suo Ostiamare "Serve un approccio diverso" (Di martedì 15 ottobre 2024) L'Ostiamare non è riuscita ad evitare il ko nella difficile trasferta di Livorno. Il tecnico Minincleri commenta così la prova dei suoi: “E' stata una partita dove siamo mancati all'inizio. Avevo chiesto di approcciare forte e invece abbiamo preso gol dopo tre minuti, su una palla nostra in Europa.today.it - Mister Minincleri non fa sconti al suo Ostiamare "Serve un approccio diverso" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L'non è riuscita ad evitare il ko nella difficile trasferta di Livorno. Il tecnicocommenta così la prova dei suoi: “E' stata una partita dove siamo mancati all'inizio. Avevo chiesto di approcciare forte e invece abbiamo preso gol dopo tre minuti, su una palla nostra in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ostiamare - le parole di mister Minincleri "Con il Poggibonsi una prova di forza" - Mister Minincleri commenta così il successo dei suoi: “Sono molto contento per i ragazzi perchè meritavano questa vittoria. Nelle ultime uscite hanno raccolto molto meno di quello che meritavano. Il calcio però è. . . L'Ostiamare torna a correre e lo fa con una grande vittoria in casa del Poggibonsi. (Romatoday.it)

Ostiamare - le parole di mister Minincleri "Con il Poggibonsi una prova di forza" - Mister Minincleri commenta così il successo dei suoi: “Sono molto contento per i ragazzi perchè meritavano questa vittoria. . L'Ostiamare torna a correre e lo fa con una grande vittoria in casa del Poggibonsi. Nelle ultime uscite hanno raccolto molto meno di quello che meritavano. . . Il calcio però è. (Today.it)

Ostiamare - le parole di mister Minincleri : "Siamo mancati nel finale con l'Orvietana" - . Nonostante il risultato negativo, la prestazione non è mancata soprattutto nel primo tempo, dove i lidensi hanno creato diverse occasioni: "Secondo me abbiamo approcciato. Una domenica sfortunata per l'Ostiamare che, sul campo dell'Orvietana, ha perso 3-1 incassando la prima sconfitta stagionale. (Romatoday.it)