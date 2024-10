Mike Tyson vs Jake Paul: Netflix annuncia data e orario dell’incontro (Di martedì 15 ottobre 2024) Manca sempre meno all'attesissimo incontro di boxe tra Mike Tyson e Jake Paul: si potrà vedere su Netflix Golssip.it - Mike Tyson vs Jake Paul: Netflix annuncia data e orario dell’incontro Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Manca sempre meno all'attesissimo incontro di boxe tra: si potrà vedere su

Mike Tyson vs Jake Paul : Netflix annuncia data e orario dell’incontro – Video - Il match tra l'ex leggendario pugile, uno dei più forti di sempre, e lo youtuber statunitense è destinato a passare alla storia proprio come fu a suo tempo per quello tra Floyd Mayweather e Conor McGregor. (Adnkronos) – Manca sempre meno all'attesissimo incontro di boxe tra Mike Tyson e Jake Paul. . (Webmagazine24.it)

Jake Paul vs. Mike Tyson - il trailer dell’incontro in diretta mondiale su Netflix - La docuserie, i cui episodi 1 e 2 saranno disponibili in anteprima solo su Netflix dal 7 novembre e l’episodio 3 dal 12 novembre, porterà gli spettatori dietro le quinte dei rispettivi training camp di Paul e Tyson, per raccontare l’incredibile grinta, determinazione e impegno fisico necessari per prepararsi a quello che sarà un mega evento di boxe professionale, esplosivo e da non perdere. (Cinefilos.it)

