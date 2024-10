Meteo, stop all’alta pressione: adesso arriva davvero l’autunno (Di martedì 15 ottobre 2024) Da mercoledì 16 ottobre l’Italia sarà interessata da un cambiamento Meteo significativo. L’alta pressione che ha dominato nei giorni scorsi lascerà spazio a una nuova perturbazione atlantica. Questo fenomeno porterà un aumento della nuvolosità e piogge diffuse su buona parte del Paese. Le temperature, che fino a oggi sono state sopra la media stagionale, subiranno un graduale abbassamento. L’alta pressione che ha caratterizzato le ultime settimane sta per essere interrotta da un’onda di maltempo in arrivo dall’Atlantico. Questo evento Meteo comporterà il ritorno a condizioni tipiche dell’autunno con rovesci, temporali e un clima più fresco. Le regioni del Nord e del Centro saranno le prime a essere colpite dalle piogge, che si estenderanno successivamente al Sud e alle isole maggiori. Foto ilMeteo. Velvetmag.it - Meteo, stop all’alta pressione: adesso arriva davvero l’autunno Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Da mercoledì 16 ottobre l’Italia sarà interessata da un cambiamentosignificativo. L’altache ha dominato nei giorni scorsi lascerà spazio a una nuova perturbazione atlantica. Questo fenomeno porterà un aumento della nuvolosità e piogge diffuse su buona parte del Paese. Le temperature, che fino a oggi sono state sopra la media stagionale, subiranno un graduale abbassamento. L’altache ha caratterizzato le ultime settimane sta per essere interrotta da un’onda di maltempo in arrivo dall’Atlantico. Questo eventocomporterà il ritorno a condizioni tipiche delcon rovesci, temporali e un clima più fresco. Le regioni del Nord e del Centro saranno le prime a essere colpite dalle piogge, che si estenderanno successivamente al Sud e alle isole maggiori. Foto il

