Meloni, io andrò in Libano e Tajani in Israele e Palestina (Di martedì 15 ottobre 2024) "È già previsto che io vada in Libano, e il ministro Tajani si sta preparando per andare in Israele e Palestina la settimana prossima". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in sede di replica nel dibattito sulle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, rispondendo al senatore di Iv Enrico Borghi. "Anche con la nostra presenza - ha aggiunto - stiamo facendo tutto quello che è possibile fare".

La premier Giorgia Meloni conferma la missione in Libano - Lo ha annunciato in un video su X il capo delle operazioni di mantenimento della pace dell’Onu, Jean-Pierre Lacroix, sottolineando che la decisione è appoggiata sia dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sia dagli stati membri, tra cui l’Italia, che contribuiscono alla missione. La seconda in Libano, dove dovrebbe visitare proprio una base Unifil. (Lettera43.it)