Medvedev rinnova la sfida a Sinner in vista del Six King Slam | C’è solo una possibilità per metterlo in difficoltà

"Agli Australian Open e a Wimbledon ho giocato il mio miglior tennis contro Jannik, l'ho messo sotto pressione dimostrandogli che non sarebbe stata una passeggiata. È li che anche campioni come lui possono vacillare". La sfida tra Daniil Medvedev e Jannik Sinner è ormai diventata un classico nel tennis, soprattutto nel 2024. Sono 5 i confronti tra i due nell'ultimo anno (14 totali): dalla finale dell'Australian Open ai quarti del Masters 1000 di Shanghai. In 4 occasioni l'altoatesino si è imposto con grandi prove, ad eccezione di Wimbledon, ad ora ultima e unica vittoria del tennista russo nel corso del 2024. In una recente intervista, proprio Medvedev ha parlato della rivalità con l'altoatesino e con Carlos Alcaraz.

