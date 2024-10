Mbappé indagato per stupro in Svezia. Deschamps: “Non è un bene per la Francia” (Di martedì 15 ottobre 2024) Il fuoriclasse del Real Madrid Kylian Mbappe è sotto inchiesta da parte della Procura di Stoccolma per stupro. La conferma è arrivata oggi, 15 ottobre 2024 L'articolo Mbappé indagato per stupro in Svezia. Deschamps: “Non è un bene per la Francia” proviene da Firenze Post. .com - Mbappé indagato per stupro in Svezia. Deschamps: “Non è un bene per la Francia” Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) Il fuoriclasse del Real Madrid Kylian Mbappe è sotto inchiesta da parte della Procura di Stoccolma per. La conferma è arrivata oggi, 15 ottobre 2024 L'articoloperin: “Non è unper la” proviene da Firenze Post.

L’avvocata di Mbappé : «Le accuse di stupro sono infondate. Lui non è mai da solo - in nessun momento» - Una denuncia non dice necessariamente la verità. Mbappé non è mai da solo, non è mai esposto a una situazione dove ci sarebbe un rischio per lui. Non so nemmeno se la denuncia è diretta specificamente a Kylian. L’avvocata di Kylian Mbappé, Marie-Alix Canu Bernard, ha parlato a Tf1 della questione che sta avvolgendo il centravanti francese. (Ilnapolista.it)

Mbappé - nuovi dettagli dalla Svezia sulle accuse di stupro. E si apre la causa col Paris Saint-Germain|Primapagina - Che si sarebbe recata in ospedale per accertare lo stupro, subito nella notte tra il 10 e l’11 ottobre. Un problema in più da gestire per il club spagnolo, Ancelotti e ovviamente il ragazzo, dopo che in Francia erano montate furiose polemiche per la sua mancata partecipazione alle ultime due partite della nazionale, nonostante avesse giocato l’ultima partita di Liga contro il Villarreal prima ... (Justcalcio.com)

L’avvocata di Mbappé : «Le accuse di stupro sono infondate - non sappiamo neanche chi le abbia fatte» - . Lui sa che in una situazione del genere sarebbe particolarmente a rischio, e per questo posso escludere che abbia fatto qualcosa. In questo caso è possibile che venga sentito a distanza con la giustizia francese o spagnola che si limiterà a porre le domande trasmesse dalla polizia svedese. L’avvocata di Mbappé: «Accuse di stupro sono infondate, non sappiamo neanche chi le ha fatte» Le ... (Ilnapolista.it)