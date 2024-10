Maldini, dopo la Nazionale il mercato: l’Inter è in pole. E il Milan pensa al ritorno (Di martedì 15 ottobre 2024) Il talento del Monza ha attratto le attenzioni delle big di Serie A Un Maldini in nerazzurro? Quello che era uno scenario nemmeno ipotizzabile fino a poco tempo fa, sta diventando una possibilità concreta per i bookmaker, come riporta Agipronews. Le recenti prestazioni di Daniel, figlio della bandiera del Milan Paolo, hanno infatti generato l'interesse Sbircialanotizia.it - Maldini, dopo la Nazionale il mercato: l’Inter è in pole. E il Milan pensa al ritorno Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il talento del Monza ha attratto le attenzioni delle big di Serie A Unin nerazzurro? Quello che era uno scenario nemmeno ipotizzabile fino a poco tempo fa, sta diventando una possibilità concreta per i bookmaker, come riporta Agipronews. Le recenti prestazioni di Daniel, figlio della bandiera delPaolo, hanno infatti generato l'interesse

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tiro a segno - Maldini dopo il 3° posto alle Finali di Nuova Delhi : “È l’anno più importante della mia carriera” - Siamo davvero contenti di quanto ha fatto vedere. La stagione è stata lunga ed era una cosa che abbiamo messo in conto. Grande soddisfazione anche da parte del CT Roberto Di Donna: “[Maldini] È partito meno bene rispetto agli altri tiratori ma ha disputato una seconda parte di contest di altissimo livello. (Oasport.it)

Daniel Maldini e l’esordio in nazionale : dopo Cesare e Paolo - continua la dinastia azzurra di famiglia : “Emozione forte” - Un cognome importante, forse anche più grande di lui. “Sono contento che i miei genitori siano venuti qua, ci sarà modo di parlare quando tornerò a casa. Italia-Israele – vinta per 4-1 dagli Azzurri nella partita valida per la Nations League – diventa l’occasione di una vita, l’opportunità di continuare una tra le dinastie più famose e longeve. (Ilfattoquotidiano.it)

Dopo l'argento a Parigi... l'oro (dell'anello nuziale) : la proposta di matrimonio di Federico Maldini alla sua VIDEO - Dopo l'argento gli occhi di Federico Nilo Maldini , pistolero olimpinico della spedizione azzurra a Parigi, brilleranno d'oro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milano Cortina 2026 (@milanocortina2026). Così come quelli della sua Carlotta (Bozzano) che, dopo l'impresa di ieri, ha festeggiato anche la proposta di matrimonio del suo compagno. (Gazzettadelsud.it)