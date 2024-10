Libano, il portavoce Unifil: “Per ora Caschi blu restano” (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'Unifil, la forza militare di interposizione dell'Onu, nelle ultime settimane è sotto attacco da parte delle forze armate israeliane. "La richiesta di Netanyahu di ritirare i contingenti dal sud del Libano si è scontrata con un Consiglio di sicurezza, un segretario generale, un'opinione pubblica internazionale compatta" dice all'Adnkronos è Andrea Tenenti, portavoce Unifil. L'articolo Libano, il portavoce Unifil: “Per ora Caschi blu restano” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – L', la forza militare di interposizione dell'Onu, nelle ultime settimane è sotto attacco da parte delle forze armate israeliane. "La richiesta di Netanyahu di ritirare i contingenti dal sud delsi è scontrata con un Consiglio di sicurezza, un segretario generale, un'opinione pubblica internazionale compatta" dice all'Adnkronos è Andrea Tenenti,. L'articolo, il: “Per orablu” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Libano - il portavoce Unifil : "Per ora Caschi blu restano"

(Adnkronos) – L'Unifil, la forza militare di interposizione dell'Onu, nelle ultime settimane è sotto attacco da parte delle forze armate israeliane. "La richiesta di Netanyahu di ritirare i contingenti dal sud del Libano si è scontrata con un Consiglio di sicurezza, un segretario generale, un'opinione pubblica internazionale compatta" dice all'Adnkronos è Andrea Tenenti, portavoce Unifil.

Attacco alle basi Onu in Libano - il portavoce Unifil : «Quello di Israele è un atto deliberato». Tajani : «Vogliamo le scuse del governo Netanyahu»

«Se poi ci sono insediamenti di Hezbollah vicino alle base dell'Unifil bisogna fare molta attenzione a colpire le basi di Hezbollah e non quelle dell'Unifil, ma con la precisione che c'è oggi bisogna fare in modo che quello ...

Attacco alle basi Onu in Libano - il portavoce Unifil : «Quello di Israele è un atto deliberato». Tajani : «Vogliamo le scuse del governo Netanyahu»

Dagli Stati Uniti, la Casa Bianca ha espresso forti preoccupazioni per le iniziative militari israeliane, in Libano, ai danni delle basi Onu. Il dato positivo, come dice l'ambasciata israeliana a Roma, è che è stata aperta un'inchiesta. Tajani: «Aspettiamo le scuse dal governo israeliano» Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, ha preteso le scuse del governo di Tel Aviv.