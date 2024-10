Lazio, Vecino e la nostalgia di casa: possibile addio a fine anno (Di martedì 15 ottobre 2024) Matias Vecino pensa al ritorno in Uruguay a giugno. Lo scrive oggi Il Messaggero, spiegando che il centrocampista della Lazio, che a fine stagione Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Matiaspensa al ritorno in Uruguay a giugno. Lo scrive oggi Il Messaggero, spiegando che il centrocampista della, che astagione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lazio - Vecino scalpita per la Juventus. Oggi la ripresa degli allenamenti : Baroni aspetta i nazionali - A Formello inizia la marcia di avvicinamento a Juventus - Lazio. Il tecnico biancoceleste Marco Baroni non avrà a disposizione Manuel Lazzari... (Calciomercato.com)

Lazio - doppia seduta a Formello : personalizzato per Vecino - Regolarmente in gruppo Mario Gila, rimasto a riposo nell’allenamento di mercoledì. La sosta per le nazionali non ferma la Lazio che prosegue la sua marcia di avvicinamento alla trasferta di Torino, contro la Juventus, in programma sabato 19 ottobre alle 20:45. The post Lazio, doppia seduta a Formello: personalizzato per Vecino appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Europa League - Lazio-Nizza 1-0 LIVE : supergol di Pedro - legni per Castellanos e Vecino - IL TABELLINO Lazio-Nizza 0-0 MARCATORI ASSIST: LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Del... (Calciomercato.com)