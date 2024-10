Ilgiorno.it - L’assalto dei rapinatori ai Postamat. Quattro colpi tentati in pochi giorni. Il sindacato chiede più sicurezza

(Di martedì 15 ottobre 2024)assalti nell’arco diad altrettanti sportelliin provincia di Como, la Cisl dei Laghi lancia l’allarme einterventi urgenti per la messa ina favore dei dipendenti degli uffici postali e degli stessi clienti. "Prima ivi notturni, per fortuna falliti, di scardinare le postazioni di Montesolaro, Cirimido e Carimate - spiega Giuseppe Melina, responsabile SLP Cisl Como - Poi un nuovo assalto, anche in questo caso andato a vuoto, a Olgiate Comasco, lasciando però gravi danni alla struttura.attacchi intestimoniano la presenza di bande criminali che si stanno sempre più specializzando in questo ambito, in barba alla presenza di telecamere e a sofisticati sistemi di".