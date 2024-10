La regione Lazio avvia la Zona Logistica Semplificata: opportunità per l’industria locale (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Giunta regionale del Lazio si prepara a lanciare ufficialmente l’istituzione della Zona Logistica Semplificata , un’iniziativa mirata a rilanciare le aree portuali e industriali della regione. Questo provvedimento, previsto per l’approvazione martedì, promette di semplificare i processi amministrativi e fornire incentivi significativi per attrarre investimenti, sostenendo così la crescita economica locale. Dettagli sulla Zona Logistica Semplificata La Zona Logistica Semplificata si estende a quarantanove Comuni del Lazio, i quali beneficeranno di una serie di vantaggi fiscali e opportunità di investimento. L’iniziativa è stata presentata durante una conferenza stampa dal Presidente Francesco Rocca, che ha evidenziato l’importanza della delibera per il settore industriale e imprenditoriale della regione. Gaeta.it - La regione Lazio avvia la Zona Logistica Semplificata: opportunità per l’industria locale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Giunta regionale delsi prepara a lanciare ufficialmente l’istituzione della, un’iniziativa mirata a rilanciare le aree portuali e industriali della. Questo provvedimento, previsto per l’approvazione martedì, promette di semplificare i processi amministrativi e fornire incentivi significativi per attrarre investimenti, sostenendo così la crescita economica. Dettagli sullaLasi estende a quarantanove Comuni del, i quali beneficeranno di una serie di vantaggi fiscali edi investimento. L’iniziativa è stata presentata durante una conferenza stampa dal Presidente Francesco Rocca, che ha evidenziato l’importanza della delibera per il settore industriale e imprenditoriale della

