La lunga strategia di Hamas, anche prima del 7 ottobre (Di martedì 15 ottobre 2024) Anni prima dell'attacco del 7 ottobre 2023, i leader di Hamas avevano pianificato un'ondata di attacchi terroristici molto più mortali

Tensione in Medio Oriente - Hamas programmava attentato in stile 11 Settembre già prima della guerra. Attacchi in Libano : 15 morti - Secondo documenti del gruppo sequestrati dall’esercito israeliano di cui il Washington Post ha preso visione, Hamas intendeva attaccare utilizzando. . . Anni prima dell’assalto del 7 ottobre 2023, i leader di Hamas avevano pianificato un’ondata molto più aggressiva di attacchi terroristici contro Israele che prevedevano anche l’abbattimento di due grattacieli di Tel Aviv in stile 11 settembre. (Gazzettadelsud.it)

Tensione in Medio Oriente - Hamas programmava attentato in stile 11 Settembre già prima della guerra - Anni prima dell'assalto del 7 ottobre 2023, i leader di Hamas avevano pianificato un'ondata molto più aggressiva di attacchi terroristici contro Israele che prevedevano anche l'abbattimento di due grattacieli di Tel Aviv in stile 11 settembre. Secondo documenti del gruppo sequestrati dall'esercito israeliano di cui il Washington Post ha preso visione, Hamas intendeva attaccare utilizzando.

PRIMA PAGINA-Meloni in sinagoga a un anno dal massacro di Hamas in Israele - Quella del 7 ottobre è destinata a diventare una data scolpita nella pietra per diversi motivi. Un massacro difficile da ricordare e impossibile da dimenticare, il cui anniversario è duro da commemorare. . Innanzitutto, per l’efferatezza dei diversi e contestuali raid di Hamas in territorio israeliano che, oltre a morti e feriti, hanno visto anche il […] The post PRIMA PAGINA-Meloni in sinagoga ... (Lidentita.it)