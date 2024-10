La Corea del Nord fa esplodere le strade che portano in Corea del Sud, Seul risponde sparando (Di martedì 15 ottobre 2024) Sale la tensione al confine tra i due Paesi. Le detonazioni sono avvenute lungo le strade Gyeongui e Donghae. I militari sudCoreani hanno poi risposto con l’esplosione di colpi a sud della linea di demarcazione. Kim Jong Un convoca riunione di sicurezza. Fanpage.it - La Corea del Nord fa esplodere le strade che portano in Corea del Sud, Seul risponde sparando Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sale la tensione al confine tra i due Paesi. Le detonazioni sono avvenute lungo leGyeongui e Donghae. I militari sudni hanno poi risposto con l’esplosione di colpi a sud della linea di demarcazione. Kim Jong Un convoca riunione di sicurezza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Kim Jong-un fa saltare le strade di collegamento con la Corea del Sud. L’escalation dopo i lanci di droni di Seul - Pyongyang, secondo i militari della Corea del Sud, ha fatto saltare in aria – intorno a mezzogiorno locale (le 5 in Italia) – le parti settentrionali della rete stradale che collegano i due Paesi, in particolare i tracciati lungo le linee Gyeongui e Donghae, a ridosso della Linea militare di demarcazione. (Ilfattoquotidiano.it)

Corea del Nord fa esplodere strade collegamento con Seul - Kim Jong Un a riunione sicurezza - (Adnkronos) – Resta alta la tensione nella penisola coreana. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. La Corea del Nord ha fatto saltare tratti di strade, di collegamenti con la Corea del Sud. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini ... (Webmagazine24.it)

Corea del Nord fa esplodere strade collegamento con Seul - Kim Jong Un a riunione sicurezza - A renderlo noto sono i militari sudcoreani. La Corea del Nord ha fatto saltare tratti di strade, di collegamenti con la Corea del Sud. Secondo lo Stato Maggiore di Seul, riporta l'agenzia sudcoreana Yonhap, sono stati distrutti tratti di due strade sul lato nord della linea […]. (Adnkronos) – Resta alta la tensione nella penisola coreana. (Periodicodaily.com)