Inghilterra: avanza l'ipotesi Tuchel come nuovo CT (Di martedì 15 ottobre 2024) La pista che porta a Thomas Tuchel sulla panchina dell'Inghilterra sembra essere la più calda in questo momento. Secondo quanto riporta Sky Sports UK infatti, la Federcalcio inglese avrebbe individuato nell'ex allenatore tra le altre di Chelsea e Bayern Monaco il giusto indiziato per succedere all'attuale commissario tecnico ad interim Lee Carsley sulla panchina della nazionale dei tre leoni. La FA al momento è in trattativa con i rappresentanti di Tuchel, e potrebbe aver accelerato la ricerca di un allenatore definitivo negli ultimi giorni, dopo la sconfitta interna in Nations League contro la Grecia e le tribolate dichiarazioni di Carsley sul suo futuro.

