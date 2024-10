Il dibattito Infortuni in crescita l’allarme di Volpi | Pochi allenamenti va aperto un tavolo

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 15 ottobre 2024) Intervenuto ieri ai microfoni di “Radio Anch’io Lo Sport“, il medico sociale dell’Inter, professor Piero, ha parlato dei continuiche stanno colpendo il calcio professionistico, nonché delle possibili soluzioni. "È un problema in- ha affermato - Si fa fatica a contenere il numero dipiù e meno lunghi. Abbiamo giocatori che giocano tutto l’anno, anche due volte a settimana, ma il problema non è giocare tanto: è allenarsi poco. Non c’è tempo per allenare forza, alta velocità e resistenza, che andrebbero curate in sedute lontane dalla partita. Solo il 25% deglistagionali sono veramente allenanti". Per evitare il più possibile gli, lo staff medico dialoga con quello tecnico alla ricerca di soluzioni.