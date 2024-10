Il Club Scherma Salerno conquista 5 medaglie a Foggia nella 1^ Prova Interregionale Under 14 (Di martedì 15 ottobre 2024) Club Scherma Salerno brilla a Foggia: cinque podi per gli Under 14 nella 1ª Prova Interregionale del Gran Premio Giovanissimi Foggia – Comincia con cinque podi nella 1^ Prova Interregionale del Gran Premio Giovanissimi la stagione 2024/2025 per gli Under 14 del Club Scherma Salerno. Sulle pedane di Foggia i fiorettisti salernitani hanno conquistato una medaglia d’oro, tre d’argento e una di bronzo, bagnando nel migliore dei modi una prima competizione molto “rosa“. È stata infatti tripletta al femminile, infatti, nella competizione Ragazze/Allieve che ha visto Sirya Bernadette Lambiase salire sul gradino più alto di un podio tutto griffato Club Scherma Salerno, con Elisa Gaudino in 2^ posizione e Karol Rispoli al 3° posto. Puntomagazine.it - Il Club Scherma Salerno conquista 5 medaglie a Foggia nella 1^ Prova Interregionale Under 14 Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di martedì 15 ottobre 2024)brilla a: cinque podi per gli141ªdel Gran Premio Giovanissimi– Comincia con cinque podi1^del Gran Premio Giovanissimi la stagione 2024/2025 per gli14 del. Sulle pedane dii fiorettisti salernitani hannoto una medaglia d’oro, tre d’argento e una di bronzo, bagnando nel migliore dei modi una prima competizione molto “rosa“. È stata infatti tripletta al femminile, infatti,competizione Ragazze/Allieve che ha visto Sirya Bernadette Lambiase salire sul gradino più alto di un podio tutto griffato, con Elisa Gaudino in 2^ posizione e Karol Rispoli al 3° posto.

