Il Cesena riparte tra le incognite Kargbo in dubbio contro la Samp

Distorsione alla caviglia però senza lesioni ai legamenti per Augustus Kargbo. Questo l'esito degli accertamenti ai quali si è sottoposto ieri l'attaccante bianconero. Kargbo ha già iniziato in giornata un lavoro personalizzato di recupero, oggi continuerà con un protocollo differenziato e la situazione verrà poi valutata giorno per giorno con il punto interrogativo sul suo impiego di domenica contro la Sampdoria che rimane. Il giocatore aveva provato un fastidio nella rifinitura prima della gara di venerdì scorso della Sierra Leone contro la Costa D'avorio, un problema che aveva indotto lo staff medico della nazionale africana a consigliare il riposo precauzionale. Accertata l'impossibilità di impiegarlo anche per l'altro match di oggi, sempre contro la Costa D'avorio, l'attaccante è stato rispedito a casa, domenica sera è arrivato a Cesena e ieri si è sottoposto ad esami strumentali.

Cesena - i guai non vengono mai soli. Ora si è fermato anche Kargbo - Mister Michele Mignani, alla ripresa del campionato, dopo questa sosta, potrebbe ritrovarsi con due frecce in meno nell’arco: una in difesa e l’altra in attacco. Kargbo non scenderà in campo, quindi, neppure nella gara di ritorno in programma martedì 15 ottobre, sempre contro la Costa d’Avorio, ma in Liberia, per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. (Ilrestodelcarlino.it)

